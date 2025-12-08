Abbiamo visto Troll 2, il sequel dell’originale monster movies norvegese basato sull’antica mitologia scandinava, dal 1° dicembre 2025 disponibile su Netflix. Questa la recensione. La coppia Roar Uthaug e Espen Aukan tornano di nuovo insieme per Troll 2: il primo si è dedicato alla regia, mentre entrambi hanno approntato la sceneggiatura. Nel film Ine Marie Wilmann, Kim S. Falck-Jørgensen e Mads Sjøgård Pettersen riprendono i loro originali ruoli. Al cast, inoltre, si aggiungono in ruoli inediti Sara Khorami, Jon Ketil Johnsen, Gard B. Eidsvold, Aksel Almaas e Trond Magnum. Questa la trama: Nora, Andreas e Kris, a quali questa volta si aggiunge Marion, sono nuovamente alla prese con un gigantesco omone molto più distruttivo e feroce del primo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Troll 2 | Recensione del monster movie norvegese di Netflix