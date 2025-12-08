Trofeo Morbiato lo spettacolo del ciclocross a San Pietro in Gu
Sono stati quasi 400 gli atleti che quest'oggi hanno celebrato la decima edizione del CX del Brenta, valido anche quale Trofeo Morbiato, appuntamento riservato alle ruote grasse andato in scena come da tradizione a San Pietro in Gu.Le gare, che hanno rappresentato il culmine del fine settimana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In bocca al lupo ai nostri ciclocrossisti che domani saranno ai nastri di partenza del 10° Ciclocross del Brenta - Trofeo Morbiato a San Pietro in Gu (PD). ? Divertitevi @berton_italia @connection_italia @lotuscookers @metalfilo_srl @masi_communi - facebook.com Vai su Facebook