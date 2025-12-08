Tributo a talento e idee | premio eccellenze d’Italia alla rettrice Aiello
La rettrice dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello, ha ricevuto il premio Eccellenze d’Italia durante la presentazione del volume
LECCE - Alla rettrice dell’università del Salento Maria Antonietta Aiello è stato assegnato il premio d'Eccellenza, nell'ambito dell'evento di presentazione del volume "100 eccellenze italiane". La cerimonia di consegna si è svolta venerdì, 5 dicembre, nella sala della Regina a Palazzo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
