Tribunale condanna una maestra a tre anni di carcere per maltrattamenti su alunni di scuola dell’infanzia | lo ius corrigendi non giustifica violenze sistematiche

Orizzontescuola.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Lecce ha condannato a tre anni di reclusione una maestra di scuola dell'infanzia per maltrattamenti su alunni di età compresa tra i 3 e i 5 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

