Triathlon si chiude un 2025 ricco di podi e soddisfazioni per il Cus | il bilancio complessivo
Chiude i battenti un 2025 agonistico particolarmente ricco di soddisfazioni per il Cus Ferrara Triathlon; un’annata di gare che ha visto gli atleti cussini salire sul podio in più occasioni, grazie alle eccellenti performance degli esperti triatleti e dei giovani universitari che hanno rafforzato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
