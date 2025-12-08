Trevisani e Sabatini contro Fabregas | Chivu flessibile il tecnico del Como troppo presuntuoso

Inter News 24 Trevisani nel post Inter-Como si schiera con Sabatini contro il tecnico spagnolo su Pressing: la differenza tra i due allenatori. La vittoria dell’Inter contro il Como continua a far discutere anche sul piano tattico e gestionale. Nel corso della trasmissione Pressing, Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini hanno analizzato la partita soffermandosi in particolare sulla diversa filosofia dei due allenatori: Cristian Chivu, capace di adattarsi alle situazioni, e Cesc Fabregas, accusato invece di eccessiva rigidità. CHIVU FLESSIBILE, FABREGAS NO – «Chivu è uno che non si impunta, non si insiste su una cosa se vede che non va bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

