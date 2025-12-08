Trevisani | Chi ha fatto la differenza in Napoli-Juve? Neres che spacca la partita e Hoylund

Trevisani: Rasmus Hoylund gioca ancora una volta un’ottima partita. Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, ha dato ai voti a Napoli-Juventus sul canale Instagram di Fantacalcio.it. Queste le sue parole: Trevisani su Napoli – Juventus e Neres. “Partita vibrante al Maradona, decisa soprattutto da due uomini del Napoli, due giocatori che hanno fatto veramente la differenza, come era già successo contro la Roma, però in situazioni invertite. David Neres spacca la partita, gioca un primo tempo straordinario e anche nel secondo, pur spegnendosi un po’, riesce a mettere la palla, da cui nasce l’errore di McKennie e il gol del 2-1 di Rasmus Hoylund. 🔗 Leggi su Parlami.eu

