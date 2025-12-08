Treni e autobus fermi | proclamato sciopero di 24 ore previsti disagi

Per il prossimo 12 dicembre, la Filt Cgil ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che interesserà contemporaneamente il Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e le Ferrovie del Sud Est. La mobilitazione, che segue quella dell'8 novembre 2024 quando si registrò un'adesione del 43. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

