Treni e autobus fermi previsti disagi | proclamato sciopero di 24 ore

Per il prossimo 12 dicembre, la Filt Cgil ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che interesserà contemporaneamente il Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e le Ferrovie del Sud Est. La mobilitazione, che segue quella dell'8 novembre 2024 quando si registrò un'adesione del 43. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

News recenti che potrebbero piacerti

Prezzi in aumento anche su treni e autobus: da 106 a 280 euro in Frecciarossa, fino a 155 in pullman - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale 28 novembre, si fermano i treni: orari e servizi garantiti - I sindacati hanno indetto uno stop dei lavoratori pubblici e privati che interesserà trasporti, scuola, sanità e altri servizi. Da tg24.sky.it