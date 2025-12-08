Treni e autobus fermi previsti disagi | proclamato sciopero di 24 ore

Brindisireport.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il prossimo 12 dicembre, la Filt Cgil ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che interesserà contemporaneamente il Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e le Ferrovie del Sud Est. La mobilitazione, che segue quella dell'8 novembre 2024 quando si registrò un'adesione del 43. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Sciopero generale 28 novembre, si fermano i treni: orari e servizi garantiti - I sindacati hanno indetto uno stop dei lavoratori pubblici e privati che interesserà trasporti, scuola, sanità e altri servizi. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Treni Autobus Fermi Previsti