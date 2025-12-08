Tredicesime e consumi di dicembre | famiglie più fiduciose tornano gli acquisti di Natale

Natale 2025: secondo Confcommercio salgono consumi e fiducia delle famiglie. Tredicesime per 49,9 miliardi, spesa media a 1.964 euro e 10,1 miliardi destinati ai regali. Con l’inflazione ormai sotto controllo, l’occupazione ai massimi e una maggiore disponibilità economica nelle tasche degli italiani, il mese di dicembre si prepara a chiudere l’anno con un segnale incoraggiante . 🔗 Leggi su 2anews.it

