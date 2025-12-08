Tre milioni in eredità alla badante conosciuta 5 giorni prima Lido Frediani voleva fare dispetto ai parenti

Un'inaspettata eredità di tre milioni di euro è stata assegnata a una badante conosciuta appena cinque giorni prima, suscitando sospetti e accuse tra i parenti. La coppia, composta dalla badante e dal marito, è stata recentemente assolta in appello a Torino dall'accusa di circonvenzione di incapace, chiudendo un capitolo complesso e controverso.

La badante e il marito sono stati assolti in appello a Torino dall'accusa di circonvenzione di incapace. Per i giudici il 92enne voleva fare solo un dispetto ai parenti con cui aveva litigato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Tre milioni in eredità alla badante. Non un raggiro ma un dispetto ai parenti - Lido Frediani, deceduto nel 2020, fece testamento a favore della donna, assunta da venti giorni, un tempo giudicato troppo breve p ... Lo riporta rainews.it