tre medaglie per il ritorno in vasca dei master della chimera nuoto

Arezzo, 8 dicembre 2025 – Tre medaglie per il ritorno in vasca della Chimera Nuoto nel settore Master rivolto ai nuotatori adulti. La nuova stagione ha preso il via al secondo memorial “Il Piastra” che ha visto oltre quattrocento atleti e atlete di trentuno società di più regioni confrontarsi tra diverse specialità nella piscina di Calenzano, divisi nelle varie fasce d’età dai venti agli ottanta anni. La manifestazione ha regalato particolari soddisfazioni soprattutto a Patrizia Felicini che, nei Master55, ha trionfato nei 50 dorso ed è arrivata quarta nei 100 stile libero, poi il palmares della Chimera Nuoto è stato impreziosito dai due argenti conquistati da Carlo d’Ippolito nei 100 e 200 stile libero tra i Master80. 🔗 Leggi su Lanazione.it

