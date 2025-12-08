Travolto all’alba e trovato a terra | pedone in fin di vita

Erano da poco passate le 5.30 di oggi, lunedì 8 dicembre, quando sono arrivati l'auto medica e l'ambulanza in via Stalingrado. A terra, investita da un'auto, una persona della quale non si conosce ancora l'età, ma potrebbe avere 30-35 anni. Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayDa quanto si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it