Travolti dalle onde in una piscina naturale 4 morti a Tenerife | Il mare ha spazzato via tutto

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È successo domenica 7 dicembre: 3 persone sono morte subito, una quarta in ospedale. Il drammatico racconto dei testimoni: "Mi sono voltato e la piscina è passata dall'essere piena a completamente vuota". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

travolti onde piscina naturaleTenerife, tre morti travolti da un colpo di mare a Los Gigantes - Almeno tre persone sono morte travolte dalle onde a Los Gigantes, sulla costa meridionale di Tenerife, mentre una quarta è stata soccorsa in arresto cardiaco e altre tre sono rimaste ferite. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Travolti Onde Piscina Naturale