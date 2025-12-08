Travaglio | Ucraina? Piano Trump è pace sporca ma è l’unica possibile Chi insegue quella ‘giusta’ vuole la guerra

Ilfattoquotidiano.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il piano degli Stati Uniti di Donald Trump per chiudere la guerra in Ucraina? Non è una pace giusta, è una pace sporca, immorale, imperfetta, contraddittoria. Ma è l’unica possibile, l’unico piano che abbiamo. Mi sono convinto che chi insegue la pace giusta vuole la guerra “. Queste le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso della fiera Più Libri, Più Liberi in corso a Roma. “Il paradosso di Kiev è che più aiutiamo l’Ucraina, più perde, viene distrutta e occupata. La stanno aiutando a morire, una forma di suicidio assistito, molto costoso in termini di vite per gli ucraini e di soldi per noi europei”, ha continuato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

