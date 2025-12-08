Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale | chi può usufruirne quando e su quali mezzi

L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi comprende, a chi è rivolta e quando termina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

