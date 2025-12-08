Trascinata per i capelli e colpita con calci e pugni da un gruppo di ragazzine per un meme | Nessuno è intervenuto

Un episodio di violenza tra ragazzine, avvenuto in un contesto di social media, ha suscitato forte preoccupazione. Una ragazza è stata trascinata per i capelli e aggredita con calci e pugni da un gruppo di coetanee, in seguito alla condivisione di un meme in chat. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti virtuosi di cyberbullismo.

Trascinata per i capelli e colpita con calci e pugni. Picchiata da un gruppo di coetanee per un meme condiviso in chat. È la surreale violenza subita da una ragazzina di 15 anni, la sera del 7 dicembre, a Trani.L'aggressione in pieno centro a Trani per un meme condivisoSecondo una prima. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

L’uomo l’avrebbe afferrata per i capelli, trascinata fuori dal veicolo, gettata a terra per poi rompere il suo cellulare e la borsa. Durante la colluttazione, l’indagato avrebbe effettuato una manovra in retromarcia colpendo la vittima con lo sportello lato passeggero Vai su Facebook

"Peter CAPELLI" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Trani, 15enne picchiata da una gang di ragazzine in strada: spedizione punitiva per un meme. "Nessuno è intervenuto" - È accaduto in una delle strade principali della città. Come scrive msn.com