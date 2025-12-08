Tranvia le rotaie si rimettono in moto Brugherio firma il piano di fattibilità
Anche Brugherio e Carugate firmano il piano di fattibilità della metrotramvia da Cologno: le rotaie verso Vimercate si rimettono in moto. A metà novembre un ordine del giorno del consigliere Jacopo Dozio (Forza Italia) al Pirellone aveva chiesto la modifica del tracciato proprio fra i due comuni. Il collegamento è atteso da più di 40 anni da pendolari e aziende. Sono stati recepiti i suggerimenti dei Comuni, Carugate vuole evitare la sopraelevata sull’area commerciale, meglio piazzare i binari al confine con Agrate; anche Brugherio chiede di lavorare attorno a un’ipotesi di minor impatto sull’abitato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
