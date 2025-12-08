Tragedia nel lago di Como dispersa ragazza di 23 anni | trovata morta a 12 metri di profondità

Sono ancora pochissime le informazioni sulla tragedia avvenuta ieri, domenica 7 dicembre, nelle acque della Tremezzina, davanti a Ossuccio. Le ricerche erano partite dopo la segnalazione ai carabinieri del ritrovamento di alcuni effetti personali appartenenti a una ragazza di 23 anni, lasciati su. 🔗 Leggi su Quicomo.it

