Tragedia nel lago di Como dispersa ragazza di 23 anni | trovata morta a 12 metri di profondità

Quicomo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ancora pochissime le informazioni sulla tragedia avvenuta ieri, domenica 7 dicembre, nelle acque della Tremezzina, davanti a Ossuccio. Le ricerche erano partite dopo la segnalazione ai carabinieri del ritrovamento di alcuni effetti personali appartenenti a una ragazza di 23 anni, lasciati su. 🔗 Leggi su Quicomo.it

