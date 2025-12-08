Tragedia nei cieli schianto aereo! Tutti morti

Tragedia aerea nei cieli dei Pirenei: un monomotore partito dall’aeroclub di Saint-Girons si è schiantato in una zona impervia dell’Ariège, vicino al confine con la Spagna. Il volo, che avrebbe dovuto essere un rilassante sorvolo turistico, si è trasformato in un dramma che ha lasciato senza vita tutti e quattro gli occupanti. L’allarme è stato dato dopo che il pilota non ha più risposto alle comunicazioni, facendo scattare un’imponente operazione di ricerca in una delle aree più difficili e isolate della regione. Leggi anche: Strage in discoteca, almeno 25 morti in un incendio notturno (VIDEO) Le operazioni di soccorso nella zona impervia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

