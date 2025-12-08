Tragedia in Friuli nei boschi di Enemonzo Due escursionisti muoiono mentre cercano il vischio

Lidentita.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nei coschi della Carnia. A Enemonzo due escursionisti hanno perso la vita scivolando in un canalone. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

tragedia in friuli nei boschi di enemonzo due escursionisti muoiono mentre cercano il vischio

© Lidentita.it - Tragedia in Friuli nei boschi di Enemonzo. Due escursionisti muoiono mentre cercano il vischio

Argomenti simili trattati di recente

tragedia friuli boschi enemonzoFriuli, tragedia nei boschi: precipitano per 30 metri mentre cercano vischio, morti due amici - 60 anni sono morti nei boschi sopra Enemonzo dopo una caduta di circa 30 metri mentre cercavano vischio ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Friuli Boschi Enemonzo