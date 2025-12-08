Tragedia in Friuli nei boschi di Enemonzo Due escursionisti muoiono mentre cercano il vischio
Tragedia nei coschi della Carnia. A Enemonzo due escursionisti hanno perso la vita scivolando in un canalone. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Friuli, tragedia nei boschi: precipitano per 30 metri mentre cercano vischio, morti due amici - 60 anni sono morti nei boschi sopra Enemonzo dopo una caduta di circa 30 metri mentre cercavano vischio ... Segnala fanpage.it