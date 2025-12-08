Tragedia in Carnia scivolano in un canalone e muoiono | Mauro Darpin aveva studiato a Trieste
Mauro Darpin, uno dei due escursionisti morti tragicamente nella zona di Enemonzo, in Carnia, aveva studiato a Trieste. Sassofonista molto conosciuto, il sessantacinquenne originario di Portogruaro e deceduto assieme a Sandro Valent, imprenditore udinese, aveva frequentato il Conservatorio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Sandro Valent e Mauro Darpin muoiono in montagna cercando il vischio: il volo di 30 metri nel canalone davanti al cugino - Tre cugini, la domenica sui monti in cerca di vischio, poi il dramma: il primo scivola, un altro cerca di aiutarlo, ma entrambi vanno incontro alla morte nel burrone. ilmattino.it scrive