Tragedia al Rally il pilota 44enne Simone Girolami muore in auto a fine corsa Gli amici | Continua a correre lassù
È successo durante l'Ability Show ospitato a Ceccano. Subito dopo la tragedia la manifestazione è stata sospesa. Il messaggio di addio degli amici: "Continua a correre lassù". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Tragedia durante l'esibizione di Rally, Simone Girolami muore a 44 anni - facebook.com Vai su Facebook
Pilota morto allo show di rally a Ceccano, Simone Girolami colpito da malore: era tornato a guidare da poco - Tragedia all’evento “Ability show – Christmas edition”, esibizione prenatalizia di rally al via ieri mattina a Ceccano. ilmattino.it scrive