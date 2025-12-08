Traffico Roma del 08-12-2025 ore 20 | 30

Aggiornamenti sul traffico a Roma il 8 dicembre 2025 alle ore 20:30: si registrano code di 2 km sulla A1 e chiusure temporanee in centro per la cerimonia di accensione dell’albero di Natale e delle luminarie. Si segnala inoltre uno sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico, con possibili disagi per cittadini e visitatori.

Luceverde Roma l'hai trovate incidente con code di 2 km sulla A1 Roma Napoli tra Valmontone Anagni Fiuggi verso Napoli in città in Piazza del Popolo la cerimonia di accensione dell'albero di Natale e delle luminarie di via Del Corso in base all'affluenza di pubblico disposte chiusure progressive tra le diverse strade soggette a chiusure segnaliamo Piazza del Popolo via di Ripetta via del corso e via del Babuino prestare quindi attenzione alla segnaletica domani a Roma sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico a rischio Quindi per tutta la giornata metro bus e tram tranne le fasce di garanzia da Inizio servizio alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-12-2025 ore 20:30

