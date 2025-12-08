Traffico Roma del 08-12-2025 ore 19 | 30

Il traffico a Roma il 8 dicembre 2025 alle 19:30 presenta code di 2 km sulla A1 e chiusure temporanee in centro per l'illuminazione natalizia. Si segnalano anche un incidente e uno sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico, che potrebbe causare disagi. Ecco le principali novità e indicazioni per muoversi in città.

Luceverde Roma l'hai trovate incidente con code di 2 km sulla A1 Roma Napoli tra Valmontone Anagni Fiuggi verso Napoli in città in Piazza del Popolo la cerimonia di accensione dell'albero di Natale e delle luminarie di via Del Corso in base alla fluenza di pubblico disposte chiusure progressive tra le diverse strade soggette a chiusure segnaliamo Piazza del Popolo via di Ripetta via del corso e via del Babuino prestare quindi attenzione alla segnaletica domani a Roma sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico a rischio Quindi per tutta la giornata metro bus e tram tranne le fasce di garanzia da Inizio servizio alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-12-2025 ore 19:30

