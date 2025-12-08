Traffico Roma del 08-12-2025 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 8 dicembre 2025 alle ore 18:30 presenta diverse criticità, con incidenti e code su varie arterie principali come l'A1, la via Casilina e la A24. La città si prepara anche alle celebrazioni natalizie, con chiusure temporanee in centro per l'accensione dell'albero di Natale e le luminarie. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito Roma.

Luceverde Roma sulla A1 Roma Napoli incidente con code tra Valmontone e Colleferro verso Napoli altro incidente sulla via Casilina code tra via di Grotte celoni via delle due torri nelle due direzioni per un altro incidente difficoltà di transito in largo Gaetano La Loggia altezza via Pietro Frattini con entrata a Roma per traffico sulla diramazione Roma sud della 1 da Torrenova code a tratti anche sulla A24 roma-l'aquila-teramo traffico a Roma Mandela e Tivoli direzione Roma in Piazza del Popolo la cerimonia di accensione dell' albero di Natale e delle luminarie di via Del Corso in base alla affluenza di pubblico saranno disposte chiusure progressive tra le diverse strade soggette a chiusura segnaliamo Piazza del Popolo via di Ripetta via del corso e via del Babuino prestare attenzione alla segnaletica ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.

