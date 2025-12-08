Luceverde Roma trovati scarso il traffico sulle strade della capitale unica segnalazione incidente con code sul percorso Urbano della A24 da via Fiorentini via Togliatti Verso il raccordo anulare e quindi in uscita da Roma a San Lorenzo in occasione delle Celebrazioni per l'annuale festa dell'Immacolata Concezione previste modifiche alla viabilità diverse strade del quartiere tra queste il divieto di transito in via Tiburtina tra Piazzale Tiburtino e via dei marruccini e la chiusura di piazzale di Porta San Lorenzo tra via di Santa Bibiana e Piazzale Tiburtino prestare quindi attenzione alla segnaletica Papa Leone quattordicesimo alle ore 16 si recherà in piazza mignanelli per il tradizionale dono floreale alla colonna l'Immacolata concezione attive modifiche alla viabilità in Piazza di Spagna e aree circostanti chiusa la stazione metro Spagna da Sonia cerquetani e tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-12-2025 ore 14:30