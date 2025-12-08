Traffico Roma del 08-12-2025 ore 11 | 30

Luceverde Roma Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale oggi a San Lorenzo celebrazioni per l'annuale festa dell'Immacolata Concezione previste modifiche alla viabilità su diverse strade del quartiere tra queste il divieto di transito in via Tiburtina tra Piazzale Tiburtino e via dei marruccini chiusura anche in piazzale di Porta San Lorenzo tra via di Santa Bibiana e Piazzale Tiburtino prestare attenzione alla segnaletica alle 12 di oggi in piazza San Pietro la recita dell'angelus con Papa Leone quattordicesimo già attive modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante la basilica prestare attenzione alla segnaletica alle 16 papaleone si recherà in piazza mignanelli per il tradizionale dono reale alla colonna dell'Immacolata Concezione anche in questo caso ho già attive modifiche alla viabilità in Piazza di Spagna e area circostante dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

