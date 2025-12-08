Traffico Roma del 08-12-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma Bentrovati traffico nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale oggi a San Lorenzo celebrazioni per l'annuale festa dell'Immacolata Concezione previste modifiche alla viabilità su diverse strade del quartiere tra queste il divieto di transito in piazzale di Porta San Lorenzo tra via San Viviana e Piazzale Tiburtino prestare attenzione alla segnaletica scattato il nuovo piano mobilità per le festività natalizie il piano prevede il potenziamento Delle Corse della metropolitana e delle principali linee di autobus attive 3 navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il centro città previste due linee free La 1 che collega Piazza dei Cinquecento a Largo Chigi e la linea 2 che parte da Piazzale dei Partigiani ovverosia dalla stazione Ostiense e raggiunge anche sa Largo Chigi le due linee saranno attive tutti i giorni dalle 9 alle 21 dettagli su queste altre notizie sono vedi sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

