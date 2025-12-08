Traffico Roma del 08-12-2025 ore 07 | 30
Luceverde Roma Bentrovati traffico nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale oggi a San Lorenzo celebrazioni per l'annuale festa dell'Immacolata Concezione previste modifiche alla viabilità su diverse strade del quartiere tra queste il divieto di transito in piazzale di Porta San Lorenzo tra via San Viviana e Piazzale Tiburtino prestare attenzione alla segnaletica scattato il nuovo piano mobilità per le festività natalizie il piano prevede il potenziamento Delle Corse della metropolitana e delle principali linee di autobus attive 3 navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il centro città previste due linee free La 1 che collega Piazza dei Cinquecento a Largo Chigi e la linea 2 che parte da Piazzale dei Partigiani ovverosia dalla stazione Ostiense e raggiunge anche sa Largo Chigi le due linee saranno attive tutti i giorni dalle 9 alle 21 dettagli su queste altre notizie sono vedi sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia
Una folle gara in mezzo al traffico così Roma diventa un circuito
Scene da grande bellezza: a Roma una suora si mette a dirigere il traffico
Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni su chi può circolare ift.tt/lAVTSjD Vai su X
Seconda domenica ecologica a Roma il 7 dicembre: stop al traffico nella Fascia Verde con orari rimodulati per la partita all’Olimpico - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 04-12-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma sostenuto il traffico sul Grande Raccordo Anulare con rallentamenti e code in carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina e di seguito ... Si legge su romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 08:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla Roma ... Come scrive romadailynews.it
Salute: traffico di farmaci dopanti, perquisizioni Nas in 40 province (2) - I provvedimenti sono stati eseguiti a carico di persone perlopiù orbitanti nel mondo del bodybuilding, nel contesto di una attività ... Si legge su agenzianova.com