Traffico Lazio del 08-12-2025 ore 17 | 30
Luceverde Lazio trovati incidente con code sulla Cassia Veientana in direzione di Roma tra Le Rughe Formello incidente anche sulla Casilina code tra Grotte celoni e via delle Torri nelle due direzioni e invece il traffico intenso provocare rallentamenti e code sulla A1 Roma Napoli tra la diramazione Roma sud e Valmontone verso Napoli coda in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud della 1 da Torrenova code a tratti anche sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra Vicovaro Mandela e Tivoli direzione Roma oggi lunedì 8 dicembre spostamenti agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lo stop Si protrarrà fino alle 22 di questa sera Salvo naturalmente case autorizzate dalla legge ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
