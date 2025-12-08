Traffico Lazio del 08-12-2025 ore 17 | 30

Romadailynews.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luceverde Lazio trovati incidente con code sulla Cassia Veientana in direzione di Roma tra Le Rughe Formello incidente anche sulla Casilina code tra Grotte celoni e via delle Torri nelle due direzioni e invece il traffico intenso provocare rallentamenti e code sulla A1 Roma Napoli tra la diramazione Roma sud e Valmontone verso Napoli coda in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud della 1 da Torrenova code a tratti anche sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra Vicovaro Mandela e Tivoli direzione Roma oggi lunedì 8 dicembre spostamenti agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lo stop Si protrarrà fino alle 22 di questa sera Salvo naturalmente case autorizzate dalla legge ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico lazio del 08 12 2025 ore 17 30

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 08-12-2025 ore 17:30

Contenuti che potrebbero interessarti

Traffico Lazio del 08-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati sulla diramazione Roma Sud chiuso per un veicolo in panne si tratta di un camion lo svincolo di San Cesareo sia in uscita che ... Segnala romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Lazio 08 12