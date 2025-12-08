Traffico Lazio del 08-12-2025 ore 09 | 30

luce verde Lazio Bentrovati sulla diramazione Roma Sud chiuso per un veicolo in panne si tratta di un camion lo svincolo di San Cesareo sia in uscita che in entrata da e per entrambe le direzioni traffico nel complesso scorrevole sulla restante in rete autostradale del territorio oggi lunedì 8 dicembre spostamenti agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lo stop alle 9 Si protrarrà fino alle 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge a Roma traffico rallentato per un incidente sulla Cristoforo Colombo in prossimità dell'incrocio con Viale America in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria di capodichina Atina superiore Belmonte Castello In entrambe le direzioni deviazioni possibili sulla provinciale 259 termine interventi previsto per il prossimo 12 gennaio è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

