Tra storia e natura | il Cammino sulle vie dell' esilio di Santa Rosa da Viterbo a Soriano | FOTO

Viterbotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una domenica all'insegna della scoperta, dove il passo lento del viandante ha incrociato la storia millenaria della Tuscia e la geologia dei Monti Cimini. Si è svolto domenica 7 dicembre il cammino "Sulle vie dell'esilio di Santa Rosa", un’esperienza che ha visto circa venti partecipanti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

