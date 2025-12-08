Tra storia e natura | il Cammino sulle vie dell' esilio di Santa Rosa da Viterbo a Soriano | FOTO
Una domenica all'insegna della scoperta, dove il passo lento del viandante ha incrociato la storia millenaria della Tuscia e la geologia dei Monti Cimini. Si è svolto domenica 7 dicembre il cammino "Sulle vie dell'esilio di Santa Rosa", un’esperienza che ha visto circa venti partecipanti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
