Tra sovraffollamento e accuse di incompetenza | polpen in protesta alla Dozza

Bolognatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le organizzazioni sindacali del corpo di polizia penitenziaria hanno annunciato la sospensione delle trattative con la direzione della Casa Circondariale di Bologna (carcere della Dozza). La riunione del 4 dicembre 2025 con i sovrintendenti e gli ispettori, secondo quanto riferito dai sindacati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

