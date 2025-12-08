Tra sovraffollamento e accuse di incompetenza | polpen in protesta alla Dozza
Le organizzazioni sindacali del corpo di polizia penitenziaria hanno annunciato la sospensione delle trattative con la direzione della Casa Circondariale di Bologna (carcere della Dozza). La riunione del 4 dicembre 2025 con i sovrintendenti e gli ispettori, secondo quanto riferito dai sindacati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondisci con queste news
In mattinata colloqui nel carcere di Poggioreale dove c'erano 2174 detenuti. Sovraffollamento:le terze brande sul letto a castello. Persone detenute che dormono a due metri da terra e a pochi centimetri dal soffitto. Che vergogna e la politica tace! I Tribunali d - facebook.com Vai su Facebook