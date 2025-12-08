Tra ironia ed esasperazione | ponte finta inaugurazione per bacchettare il Comune di Sarzana

Sarzana, 8 dicembre 2025 – C’erano anche il sindaco, l’assessore, gli striscioni e le bandiere colorate agitate dalla folla festante. Mancava soltanto un dettaglio: l’oggetto dell’ inaugurazione. Hanno puntato sull’ ironia, per mascherare il forte disagio che va avanti da tempo, i cittadini residenti nella zona di via Falcinello supportati nell’insolita domenica da rappresentanti di altri quartieri cittadini, ritrovandosi ieri pomeriggio davanti al cantiere fermo dal quale, a giorni, avrebbe dovuto spuntare il nuovo ponte di collegamento tra la città e il quartiere. Infrastruttura abbattuta oltre un anno fa per ricostruirla nuova e sicura dopo le datate segnalazioni del suo stato di precario equilibrio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

