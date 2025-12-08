Tottenham-Slavia Praga Champions League 09-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Tottenham e Slavia Praga, valido per la Champions League, si disputerà il 9 dicembre 2025 alle ore 21:00. Dopo la recente vittoria contro il Brentford, il Tottenham cerca continuità, mentre lo Slavia Praga, leader nel campionato ceco, punta a confermare la propria forma in una sfida importante nel girone. Ecco formazioni, quote e pronostici.

Dopo cinque partite in tutte le competizioni il Tottenham è tornato alla vittoria battendo il Brentford per 2-0 ed ora proverà a fare il bis contro uno Slavia Praga che pure ha vinto nel campionato ceco, dove peraltro è al comando della classifica. La squadra ospite in Champions ha raccolto solo tre punti in cinque . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com