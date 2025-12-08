Tottenham-Slavia Praga Champions League 09-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il match tra Tottenham e Slavia Praga, valido per la Champions League, si disputerà il 9 dicembre 2025 alle ore 21:00. Dopo la recente vittoria contro il Brentford, il Tottenham cerca continuità, mentre lo Slavia Praga, leader nel campionato ceco, punta a confermare la propria forma in una sfida importante nel girone. Ecco formazioni, quote e pronostici.
Dopo cinque partite in tutte le competizioni il Tottenham è tornato alla vittoria battendo il Brentford per 2-0 ed ora proverà a fare il bis contro uno Slavia Praga che pure ha vinto nel campionato ceco, dove peraltro è al comando della classifica. La squadra ospite in Champions ha raccolto solo tre punti in cinque . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Tottenham-Slavia Praga (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Tottenham-Slavia Praga: i problemi offensivi regalano tre punti
Tottenham–Slavia Praga: anteprima, probabili formazioni e pronostico del match di Champions
L’attaccante francese Mathys #Tel è stato inserito nell’elenco dei convocati del #Tottenham Hotspur per la sfida di martedì contro lo Slavia Praga, pur non avendo preso parte alla fase a gironi di Champions League. Il suo nome compare al posto di quello di Vai su X
Champions League 2025-2026: Tottenham-Slavia Praga, le probabili formazioni - Slavia Praga, sesta giornata di Champions League 2025- Si legge su sportal.it
Editoria: Iv, 'a fianco giornalisti Dire, editore garantisca regolarità stipendi' iltempo.it
Giudice Sportivo: multa alla Juventus dopo la partita con il Napoli. Lancio oggetti e cori dal settore ... juventusnews24.com
Chivu ha sciolto l’ultimo dubbio, decisione finale su Akanji: ecco l’11 a cui si affiderà per Inter Liverpool internews24.com
Formazioni ufficiali Inter Liverpool, le scelte di Chivu e Slot: la decisione finale su Akanji internews24.com
"Qualcuno lo ha tenuto per un polso”: David Rossi, la commissione batte decisa la pista dell’omicidio lanazione.it
Nobel, è giallo sulla presenza di Machado alla cerimonia: oggi annullata la conferenza stampa ildifforme.it