Totò Riolo firma il ritorno del Barocco Ibleo

Tuttorally.news | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattordici anni si è corsa di nuovo la gara ragusana. Successo del campione di Cerda con Nicola Catania dopo un bel confronto con Ciffo-Cambria. Sul podio Nicoletti-Modolo. È stata una gara avvincente il tredicesimo Rally del Barocco Ibleo, manifestazione organizzata dalla DLF Academy con il supporto dell’associazione Ragusa Motorsport e con il patrocinio del . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

