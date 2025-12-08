Torre Cajetani XXII presepe vivente

Torre Cajetani ospita la XXII edizione del presepe vivente, una tradizione che affascina residenti e visitatori. L'evento, previsto per domenica 28 dicembre 2025 e riproposto il 6 gennaio 2026, offre un suggestivo percorso tra scene natalizie viventi, celebrando la storia e la cultura locale in un'atmosfera unica e coinvolgente.

Il presepe vivente a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, torna per la XXII edizione, Domenica 28 Dicembre 2025 e in replica il 6 gennaio 2026. La rappresentazione della Natività allestita tra il Castello Teofilatto (Caetani, sede di Papa Bonifacio VIII) e le vie del centro storico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

