Tornare a casa per Natale? Conviene andare a Vladivostok con la Transiberiana e poi prendere un volo low cost per Bari | la letterina di Luciana Littizzetto ai fuorisede
Per le migliaia di studenti e lavoratori fuori sede, il viaggio di Natale verso casa è diventato una spedizione più costosa di un volo intercontinentale. Luciana Littizzetto, durante la sua consueta e pungente “ letterina ” a Che tempo che fa (in onda ieri sera sul Nove), ha puntato i riflettori sul salasso che ogni anno colpisce i portafogli dei meridionali al Nord, costretti ad affrontare prezzi di treni e aerei che raddoppiano o triplicano per le Feste. La comica, ironizzando sull’impennata selvaggia dei prezzi, ha commentato che “ conviene quasi andare a Vladivostok con la Transiberiana e poi prendere un volo low cost per Bari da lì”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
