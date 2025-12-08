Torna Archeologie | due giorni di conferenze internazionali sull’identità indigena

Arezzonotizie.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova edizione per “Archeologie”. Il convegno promosso dall’Università di Alberta torna l’11 e il 12 dicembre con il titolo “Origini e indigenità”. L’iniziativa è organizzata dalla University of Alberta School in Cortona e dal comune cortonese, in collaborazione con il Kule Institute for Advanced. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

torna archeologie due giorni«Archeologie», a Cortona due giorni di conferenze internazionali sull’identità indigena - Promosse dalla sede locale della Università di Alberta con la collaborazione del Kule Institute, esperti a confronto l’11 e 12 dicembre ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Archeologie Due Giorni