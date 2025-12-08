Torino-Milan probabili formazioni | Zapata e Nkunku in pole

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le probabili formazioni di Torino-Milan, in campo alle 20.45 (diretta tv Dazn). Zapata favorito su Ngonge, Nkunku su Pulisic (l'americano ha la febbre). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

torino milan probabili formazioni zapata e nkunku in pole

© Gazzetta.it - Torino-Milan, probabili formazioni: Zapata e Nkunku in pole

News recenti che potrebbero piacerti

torino milan probabili formazioniTorino-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - 45 allo Stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile su Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calico, Sky Sport ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Torino Milan Probabili Formazioni