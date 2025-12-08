Torino-Milan notte di verità | il posticipo che può cambiare gli umori

Il posticipo del lunedì sera non ha bisogno di presentazioni: Torino-Milan è una partita che arriva nel momento in cui entrambe le squadre cercano risposte e, soprattutto, stabilità. Alle 20.45, nello stadio granata, si alza il sipario su una sfida che negli ultimi anni ha regalato più di un imprevisto. A dirigere l’incontro sarà Chiffi di Padova, arbitro esperto che conosce bene le partite ad alto coefficiente emotivo. Il Torino e il peso della tradizione. Il Toro arriva da due sconfitte consecutive, ma conserva un dato che sa di piccola armatura psicologica: nelle ultime dieci sfide interne contro il Milan, i granata hanno perso appena una volta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

