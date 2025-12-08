Torino Milan LIVE 2-3 | Pulisic completa la rimonta!
Nel match della 14ª giornata di Serie A allo Stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Milan si sfidano in una partita ricca di emozioni. I rossoneri completano una rimonta difficile, portandosi a casa una vittoria importante grazie anche al decisivo goal di Pulisic. Segui la cronaca live, il risultato e tutti i dettagli di questa sfida avvincente.
Torino Milan, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 14 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). La quattordicesima giornata di Serie A volge al termine questa sera con il Monday Night che vede affrontarsi Torino Milan. Alle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Torino in vantaggio dopo i primi 45’ e Leão fuori per infortunio: inizio da incubo per il Milan di Allegri ? - facebook.com Vai su Facebook
Christian Pulišic 67' Serie A | Torino 2-2 Milan Vai su X
LIVE Torino-Milan 2-3 Serie A 2025/2026: Milan, entra Estupiñán - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it