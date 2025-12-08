Torino Milan LIVE 2-2 | Pulisic completa la rimonta!
Nel match valido per la 14ª giornata di Serie A, Torino e Milan si affrontano allo Stadio Olimpico Grande Torino in una sfida ricca di emozioni. La partita, conclusa 2-2, vede la rimonta dei rossoneri con un gol di Pulisic nel finale. Di seguito, sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE di questa appassionante sfida.
Torino Milan, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 14 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). La quattordicesima giornata di Serie A volge al termine questa sera con il Monday Night che vede affrontarsi Torino Milan. Alle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Christian Pulišic 67' Serie A | Torino 2-2 Milan Vai su X
Serie A, dopo i primi 45' Torino-Milan 2-1: rossoneri a caccia dei tre punti per la vetta Udinese-Genoa 1-2, Pisa-Parma 0-1. Ieri Cagliari-Roma 1-0, Lazio-Bologna 1-1e Napoli-Juventus 2-1: azzurri primi in classifica Segui gli aggiornamenti in tempo reale su R - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Torino-Milan 2-2 Serie A 2025/2026: Pulisic pareggia per Milan - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it