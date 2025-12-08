Torino Milan LIVE 2-1 | Zapata-Vlasic poi Rabiot accorcia!

Al via la sfida tra Torino e Milan allo Stadio Olimpico Grande Torino, valida per la 14ª giornata di Serie A. Una partita ricca di emozioni, con i gol di Zapata, Vlasic e Rabiot, che si snoda tra azioni intense e decisioni arbitrali decisive. Segui la cronaca live e gli aggiornamenti su risultato, tabellino e moviola.

Torino Milan, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 14 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). La quattordicesima giornata di Serie A volge al termine questa sera con il Monday Night che vede affrontarsi Torino Milan.

Serie A, in campo Torino-Milan: rossoneri a caccia dei tre punti per la vetta Udinese-Genoa 1-2, Pisa-Parma 0-1. Ieri Cagliari-Roma 1-0, Lazio-Bologna 1-1e Napoli-Juventus 2-1: azzurri primi in classifica Segui gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it h Vai su Facebook

#Torino- #Milan, le formazioni ufficiali Vai su X

LIVE Torino-Milan 2-0 Serie A 2025/2026: Duván Zapata firma il 2-0 - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it