Torino Milan LIVE 0-0 | il match è iniziato!
Al via allo Stadio Olimpico Grande Torino il match tra Torino e Milan, valido per la 14ª giornata di Serie A. Segui in tempo reale sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca di questa sfida tra due squadre alla ricerca di punti importanti nel campionato italiano.
Torino Milan, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 14 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). La quattordicesima giornata di Serie A volge al termine questa sera con il Monday Night che vede affrontarsi Torino Milan. Alle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Serie A, in campo Torino-Milan: rossoneri a caccia dei tre punti per la vetta Udinese-Genoa 1-2, Pisa-Parma 0-1. Ieri Cagliari-Roma 1-0, Lazio-Bologna 1-1e Napoli-Juventus 2-1: azzurri primi in classifica Segui gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it h Vai su Facebook
#Milan a Torino con Pulisic in panchina #TorinoMilan Vai su X
Torino-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it