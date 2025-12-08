Torino Milan guai per Allegri | si ferma anche Leao! Il portoghese è costretto al cambio

Durante il match tra Torino e Milan, si registrano problemi per i rossoneri: anche Leao si è dovuto fermare a causa di un infortunio, costringendo il tecnico Allegri a effettuare un cambio. Ecco le ultime notizie sulle condizioni del portoghese e le implicazioni per la squadra in vista delle prossime sfide.

Inter News 24 : cosa filtra sulle sue condizioni. Gara dalle mille emozioni quella in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove il Milan sta vivendo un pomeriggio di grande sofferenza ma anche di carattere. Brutte notizie iniziali per la formazione ospite, guidata in panchina dallo storico vice Marco Landucci (a causa della squalifica inflitta al tecnico toscano Massimiliano Allegri ). I rossoneri si sono trovati sotto per 2-1 già dopo la prima mezz’ora di gioco, travolti dall’aggressività granata. I padroni di casa hanno colpito a freddo: prima il trequartista croato Nikola Vlasic ha sbloccato il match trasformando un calcio di rigore, poi il possente centravanti colombiano Duvan Zapata ha firmato il raddoppio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Milan, guai per Allegri: si ferma anche Leao! Il portoghese è costretto al cambio

