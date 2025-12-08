Torino-Milan di Serie A 2-3 | i rossoneri si riprendono il primo posto | LIVE News

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino si disputa Torino-Milan, sfida valida per la 14ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale su un match ricco di emozioni, in cui i rossoneri si riprendono il primo posto in classifica con una vittoria per 3-2 sui granata.

Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino c'è Torino-Milan, 14^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

torino milan di serie a 2 3 i rossoneri si riprendono il primo posto live news

© Pianetamilan.it - Torino-Milan di Serie A 2-3: i rossoneri si riprendono il primo posto | LIVE News

Leggi anche questi approfondimenti

torino milan serie 2Torino-Milan 2-3, gol e highlights: rimonta rossonera con Pulisic - 0 con i gol di Vlasic e Zapata, i rossoneri riaprono la partita con un eurogol di Rabiot. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Milan Serie 2