Torino-Milan di Serie A 2-3 | doppietta di Pulisic! | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino si gioca la sfida tra Torino e Milan, valida per la 14ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale su un incontro ricco di emozioni, culminato con una doppietta di Pulisic.
Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino c'è Torino-Milan, 14^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
Christian Pulišic 67' Serie A | Torino 2-2 Milan Vai su X
Serie A, dopo i primi 45' Torino-Milan 2-1: rossoneri a caccia dei tre punti per la vetta Udinese-Genoa 1-2, Pisa-Parma 0-1. Ieri Cagliari-Roma 1-0, Lazio-Bologna 1-1e Napoli-Juventus 2-1: azzurri primi in classifica Segui gli aggiornamenti in tempo reale su R - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Torino-Milan 2-3 Serie A 2025/2026: Pulisic regala il vantaggio al Milan - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive