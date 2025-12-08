Torino-Milan di Serie A 2-2 | arriva il pareggio di Pulisic | LIVE News

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino si affrontano Torino e Milan nel match della 14^ giornata di Serie A 2025-2026. La partita si conclude con un pareggio 2-2, grazie anche alla rete di Pulisic. Segui il LIVE testuale per tutte le emozioni e gli aggiornamenti in tempo reale.

Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino c'è Torino-Milan, 14^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

torino milan di serie a 2 2 arriva il pareggio di pulisic live news

© Pianetamilan.it - Torino-Milan di Serie A 2-2: arriva il pareggio di Pulisic | LIVE News

Approfondisci con queste news

torino milan serie 2LIVE Torino-Milan 2-1: la cronaca in diretta - Milan, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ... Secondo toro.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Milan Serie 2