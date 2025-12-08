Torino-Milan di Serie A 2-2 | arriva il pareggio di Pulisic | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino si affrontano Torino e Milan nel match della 14^ giornata di Serie A 2025-2026. La partita si conclude con un pareggio 2-2, grazie anche alla rete di Pulisic. Segui il LIVE testuale per tutte le emozioni e gli aggiornamenti in tempo reale.
Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino c'è Torino-Milan, 14^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale.
Christian Pulišić 67' Serie A | Torino 2-2 Milan
Serie A, dopo i primi 45' Torino-Milan 2-1: rossoneri a caccia dei tre punti per la vetta Udinese-Genoa 1-2, Pisa-Parma 0-1. Ieri Cagliari-Roma 1-0, Lazio-Bologna 1-1e Napoli-Juventus 2-1: azzurri primi in classifica
